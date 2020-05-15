«الولايات المتحدة» تتبرع بـ12 مليون دولار لمكافحة كورونا في ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تخصيصها أكثر من 12 مليون دولار لجهود مكافحة فيروس كورونا في ليبيا.

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، في إيجاز صحفي: “الولايات المتحدة تخصص أكثر من 12 مليون دولار لدعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في ليبيا. سيتم استخدام هذا التمويل لزيادة قدرة السلطات الطبية الليبية على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في ليبيا ومنع انشاره والسيطرة عليه”.

تضمنت المساعدات الأمريكية مبلغ 6 ملايين دولار لدعم من سمّتهم بـ”الفقراء في ليبيا” و3.5 مليون كمساعدات اقتصادية للبلديات، ولم يحدد بيان “السفارة” كيفية إنفاق هذه الأموال، التي غالباً ستقدم لـ”حكومة الوفاق” دون غيرها في ليبيا.