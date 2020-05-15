«صحة الوفاق» تعلن عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكوم الوفاق، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا اليوم، بعدما استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض 94 عينة للكشف عن الفيروس، ظهرت جميعها سلبية، وخلوها من المرض.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فقد تم الكشف عن 3285 عينة، ظهر منها 64 حالة إيجابية.

«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحاليل 94 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا

وأضافت الوزارة أن الحالات النشطة حتى الآن، وصل إلى 33 حالة بينما المتعافين 28، وتوفى ثلاث حالات.

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