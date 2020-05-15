مؤكداً انعكاساته سلبية.. باشاغا يرفض قرار الرئاسي بتخفيض رواتب عناصر الداخلية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بشأن قرار خصم 20% من قيمة مرتبات العاملين بالدولة.

باشاغا طالب في خطابه، باستثناء منتسبي “داخلية الوفاق” من قرار خفض المرتبات بنسبة 20% اعتبارًا من أبريل الماضي، والذي نفذته وزارة المالية بالوفاق.

وأشار في خطابه إلى أن أسباب رفض القرار تعود لحجم الانعكاسات السلبية وضررها على حجم المرتب الذي يتقاضاه أفراد الداخلية، موضحًا أن المرتبات الحالية للعاملين في كوادر الوزارة منخفضة.

وبين وزير داخلية الوفاق في بيانه، أن 93% من المنتسبين، لا تتجاوز قيمة مرتباتهم 1000 دينار للفرد، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية كانت تأمل زيادة الدخل الشهري قبل صدور قرار الخفض.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في وقت سابق، القرار رقم 270 لسنة 2020م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.

ونص القرار في مواده، على أن تخفض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة، بنسبة 20%، ابتداء من أول أبريل الماضي، على أن يستثنى من تطبيق القرار الوظائف المحددة في قرار مجلس الوزارء رقم 24 لسنة 2019م.

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