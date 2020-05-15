بالصور .. مديرية أمن ربيانة تُرحّل “28” مهاجرًا إلى بلادهم

ربيانة 15 مايو 2020 (وال)- رحلت مديرية أمن ربيانة، عدد “28” مهاجرًا من الجنسية التشادية إلى بلادهم.

هذا وتم ترحيل المهاجرين خلال اليومين الماضيين، بالتعاون المشترك بين مديرية أمن ربيانة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع ربيانة، ومدير مركز الصحي عمر المختار ربيانة، من أجل الأمن وصحة الوطن والمواطن.

يُشار إلى أن المهاجرين “28” كان قد تم ضبطهم في الثامن من شهر مايو الجاري، في إحدى المزارع في ضواحي منطقة ربيانة. (وال- ربيانة) ر ت

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