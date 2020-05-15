المتحدث باسم الخارجية اليونانية: تعليق الأمين العام للناتو حول ليبيا لا يعبر عن مواقف “الحلف”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم تمامًا بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.

وأضاف ينيماتاس اليوم أن محتوى المقابلة الأخيرة للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حول الأوضاع في ليبيا، المنشورة في إحدى الصحف الإيطالية، لا تعبر عن مواقف الحلف.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية “قدمت اليونان بالفعل الإقرارات اللازمة عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها الأمين العام لم تقدم بدقة”.