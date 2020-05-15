المتحدث باسم الخارجية اليونانية: تعليق الأمين العام للناتو حول ليبيا لا يعبر عن مواقف “الحلف”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم تمامًا بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.
وأضاف ينيماتاس اليوم أن محتوى المقابلة الأخيرة للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حول الأوضاع في ليبيا، المنشورة في إحدى الصحف الإيطالية، لا تعبر عن مواقف الحلف.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية “قدمت اليونان بالفعل الإقرارات اللازمة عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات الخاصة التي أدلى بها الأمين العام لم تقدم بدقة”.
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