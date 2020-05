أفاد مصدر لليبيا24، الجمعة، باستهداف طيران تركي مسير

لسيارة نقل ركاب في اشميخ، مؤكدًا أن جميع ركاب السيارة من مدينة بني وليد.

