مستشفى غات العام يتسلم شحنة طبية مقدمة من مكتب التضامن الاجتماعي

تسلم مستشفى غات العام، الخميس، شحنة مستلزمات طبية مقدمة من مكتب التضامن الاجتماعي بالبلدية.

وبحسب بيان للمجلس البلدي الخميس، شملت المستلزمات بدلا وأقنعة وقاية إلى جانب كمية من المستلزمات الوقائية، وجهاز شفط السوائل وعدد من الأسرة الطبية تم تحويلها مباشرة لمقر العزل الصحي، الذي تشرف عليه مستشفى غات العام.

حضر التسليم عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة فاطمة محمد سيدي، ومدير مستشفى غات حامد على محمد، ونائبه عبدالغني مينا، ومدير الشؤون الطبية حسن محمد الناني، ومدير مكتب التضامن غات مراد بابا قدور.

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