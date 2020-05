بعد تعويل الوفاق على دعم الناتو.. اليونان تؤكد أن تصريحات ستولتنبرغ لا تعبر عن مواقف الحلف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس ينيماتاس،

الجمعة، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ملتزم تمامًا

بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.

وأضاف ينيماتاس في تصريح صحفي أن محتوى المقابلة الأخيرة

للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حول الأوضاع في ليبيا، المنشورة في إحدى الصحف

الإيطالية، لا تعبر عن مواقف الحلف.

وتابع ينيماتاس أن أثينا قدمت بالفعل الإقرارات اللازمة

عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات الخاصة التي أدلى

بها الأمين العام لم تقدم بدقة.

هذا وجاءت تصريحات ينيماتاس، مخيبة لآمال حكومة الوفاق غير

المعتمدة، بعد أن علقت آمالها على تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في صفها، بعد

تصريحات أدلى بها الأربعاء، الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أبدى فيها استعداد

الحلف لدعم حكومة الوفاق من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

