أمريكا تخصص أكثر من 12 مليون دولار لليبيا لمواجهة فيروس كورونا‎

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطط للمساهمة بمبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي إضافي لليبيا لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي مساهمة أمريكا إلى أكثر من 12 مليون دولارا.

وأوضحت السفارة الأمريكية في ليبيا بحسب بيان لها أنه سيتم استخدام هذا التمويل البالغ 12 مليون دولارا لزيادة قدرة السلطات الطبية الليبية على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في ليبيا ومنع انتشاره والسيطرة عليه.

كما سيساعد على منع انتشار الوباء فيروس كورونا بين الليبيين الضعفاء، اللاجئين والمهاجرين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

ووفق البيان ، فقد استثمرت الولايات المتحدة منذ عام 2011، أكثر من 715 مليون دولارا أمريكيا في الصحة العامة والتنمية بشكل عام في ليبيا، بما في ذلك في برامج الصحة الطارئة للمساعدة في الحفاظ على صحة الناس ودرء الأمراض.

وقد دعمت هذه المساعدة قدرات العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والمحلية التي تقود الآن جهود الاستجابة لجائحة كورونا