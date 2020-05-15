جولة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال بيع اللحوم بالجبل الغربي

أجرى مفتشو ممركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالجبل الغربي جولة تفتيشية، الجمعة، على محال بيع اللحوام بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مفتشيه نبهوا على أصحاب اربعة محال بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية وأخذوا منهم تعهدات بذلك وذلك بعدم تبين عدم استيفائهم بعض الشروط.

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وشملت الملاحظات «عدم ارتداء الزي الخاص بالعاملين، وجود روائح كريهة داخل بعض المحال، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة في محال أخري، عدم وجود صندوق للإسعافات، وجود فواكه ولحوم حمراء وبيضاء مجمدة داخل تلاجات التبريد موضوعة فوق بعضها، وجود لحم مفروم مجمد».

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