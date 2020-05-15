وسائل إعلام سورية: وصول 21 جثة مرتزق إلى حلب قادمة من ليبيا

واصلت حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين التابعين لتركيا ارتفاعها على خلفية المعارك المستمرة إلى جانب مليشيات حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي على الأراضي الليبية.

ومُنيت الفصائل السورية الموالية لتركيا، هزيمة جديدة اليوم الجمعة، حيث قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن دفعة قتلى جديدة تضم 21 جثة منها وصلت إلى معبر حوار كلس العسكري شمال حلب قادمة من ليبيا.

أضافت أن الدفعة الجديدة تضم جثث مرتزقة فصائل (لواء السمرقند – لواء صقور الشمال – فرقة السلطان مراد – لواء السلطان سليمان شاه العمشات).

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، مقتل 11 من مرتزقة تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على محاور عدة في ليبيا.

وقال المرصد في تقرير له: “بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 279 مقاتل بينهم 13 طفل دون سن الـ18”.