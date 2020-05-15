روسيا: قدمنا مقترحاً للأميركيين حول ليبيا ولم نلق الرد

ذكرت الخارجية الروسية الخميس أنها قدمت اقتراحا للجانب الأمريكي للبدء بحوار بشأن عدة موضوعات تحظى بالاهتمام المشترك بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، لكن الجانب الأمريكي لم يقدم أي رد فعل واضح.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان بالخصوص أنها لا تعتبر إحاطة وزارة الخارجية الأميركية الإعلامية رداً على مبادرة الجانب الروسي، حيث وجه النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية كريستوفر روبنسون، اتهامات لروسيا بممارسة نشاط ضار في استخدام الصراعات الإقليمية من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتقويض العملية السياسية السلمية في ليبيا.

وكانت موسكو قد دعت إلى هدنة في 12 من يناير الماضي ونظمت حواراً بين حكومة الوفاق ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني لكن مسعاها لم يكلل بالنجاح حيث استغلت تركيا الموقف وجلبت المرتزقة السوريين وزودت قوات حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد.

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