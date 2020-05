هيئة السلامة الوطنية: قرار الخصم من مرتباتنا ظالم والتمرد عليه واجب

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، الخميس، عن غضبها من تخفيض المرتبات للعاملين بها بنسبة 20%، واصفة هذا الاجراء بالظلم وأن التمرد علي الظلم واجب.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مرتبات هيئة السلامة الوطنية بعد خصم 20‎%‎، أصبحت تتراوح ما بين 500 إلى 700 دينار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على الوفاء بكافة احتياجاته بسبب المرتبات الضئيلة.

