شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا مستجدات الوضع في ليبيا

ليبيا – تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس في اتصالاً هاتفياً من إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصةً مستجدات الأزمة في ليبيا.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أشار إلى أن الوزير شكري إستعرض محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية والتصدي للأطراف الداعمة لها وذلك تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وأوضح حافظ أن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المرتبطة بمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد.

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