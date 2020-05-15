آكار: ‘إيريني’ تمنع أنشطة الوفاق..ولا أرضية قانونية لها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إنه لا توجد أرضية قانونية لعملية “إيريني” البحرية دون طلب رسمي من حكومة الوفاق، زاعما أنها لا تصب إلا في خانة دعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لا أكثر، وفق قوله.

ورأى آكار، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، “أن ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح وإنما منع – أنشطة – حكومة الوفاق، لأنها ليس لديها طلب كهذا (إطلاق عملية إيريني)، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” التركية.

وتساءل آكار، عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، قائلا: “هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟”.

وتابع وزير الدفاع التركي: “هؤلاء – الدول الأوروبية – لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس الماضي، عن إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمراقبة وتطبيق حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.