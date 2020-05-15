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آكار: ‘إيريني’ تمنع أنشطة الوفاق..ولا أرضية قانونية لها

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إنه لا توجد أرضية قانونية لعملية “إيريني” البحرية دون طلب رسمي من حكومة الوفاق، زاعما أنها لا تصب إلا في خانة دعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لا أكثر، وفق قوله.

ورأى آكار، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، “أن ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح وإنما منع – أنشطة – حكومة الوفاق، لأنها ليس لديها طلب كهذا (إطلاق عملية إيريني)، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” التركية.

وتساءل آكار، عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، قائلا: “هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟”.

وتابع وزير الدفاع التركي: “هؤلاء – الدول الأوروبية – لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس الماضي، عن إطلاق عملية  “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمراقبة وتطبيق حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • عن اى شرعية تتكلم يااكار ياحمار وتركيا خارجة على القانون الدولى وترتكب جرائم حرب طبقا للقانون الدولى حيث تنقل مرتزقة واسلحة من مطاراتها وموانئها فى طائرات وسفن مدنية وهذا موثق واى شرعية لما تسمى حكومة الوفاق المغتصبة للسلطة دون اى سند قانونى فاسمها حكومة وفاق من تسع اعضاء يجب ان يكون القرار بالتوافق بينهم وليس من حق السراج منفردا ان يقوم بذلك والا يعتبر توقيعه باطلا وبالتالى فان اتفاقية الفنكوش مع السراج باطلة طبقا للقانون الدولى وما بنى على باطل فهو باطل ونحن فى عالم لم يعد فيه وجود للقانون الدولى فنرى احتلال تركيا لارضى فى سوريا والعراق وليبيا بالمخالفة لكل القوانين الدولية ولكن جائحة السلام كورونا ستقتص منهم وسنرى قريبا انهيار اقتصادى فى تركيا وربما افلاس بعد العجز عن سداد ديون هذا العام البالغة 120 مليار دولار !!!

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-آكار تنبح الآن ياكلب حتي لا يقيلك اردوغان:

    الكلب آكار ينبح الآن امام كلبه اردوغان
    حتي لا يقيله ويعين صهره بدلا منه
    وماعملياتك ياتركي يانجس في طرابلس؟؟؟
    هي اصطياد سيارات المدنيين واقواتهم
    بطائراتكم العرجاء في اماكن المدنيين
    ياكلب ياعدو الليبين
    وتكذب لتقول انه لا يوجد اصابات للاتراك
    وقتلاكم الاتراك هل ترموهم بالبحر؟
    لتكذبوا علي اهاليهم
    لقد حبستم الصحفيين الذين كشفوا مقتل
    ريدئيس المخابرات وضباط آخرين معه
    فإلي متي تكذبون؟؟
    ستنكشفون
    حينما لاتجد الامهات والزوجات الثكالي ابنائهم ويقتلونك مع اردوغان الحرامي

    اسأل الله
    بحق الايام ليلة القدر المباركة
    ان يخلص الكرة الارضية من الشيطان اردوغان وكلابه الشياطين اللصوص
    ومواليهم الخونة السراق واغا وخونة
    مصراتة
    ويصيبهم الله بحاصب كورونة
    ولا يفلتهم
    بإذن الله الجبار علي الفاسدين
    اللهم آمين
    -والله لا يحب الفساد
    صدق الله العظيم

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