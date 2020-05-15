اخبار ليبيا الان

لجنة الدفاع النيابية المصرية: طلب تركيا من الوفاق التنقيب عن النفط شرق المتوسط عمل عدائي ضد ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري والعضو بلجنة الدفاع والأمن القومي اللواء يحيي الكدواني إن طلب تركيا من حكومة الوفاق الإذن للتنقيب عن البترول في شرق البحر المتوسط،نوع من التدخل السافر في شأن دولة ذات سيادة وهي ليبيا.

الكدواني وفي تصريح لموقع “مصراوي” وصف الطلب الليبي بأنه يهدف لعمل عدائي واضح من قبل تركيا ضد دولة ذات سيادة وهي ليبيا ودول ترسيم الحدود.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الطلب التركي يعد نوعا من أنواع التحرش والمشاكسة في الدول التي لها أحقية التنقيب ، مؤكدا عدم وجود أحقية قانونية وفق قانون التنقيب الدولي لحصول تركيا على هذه الثروات الطبيعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اطمئن يالولو كل ما يحدث بضوء اخضر امريكى وفى النهاية سينقض ترامب على اكتشاف غاز ويسيطر عليه طالما فى منطقة نزاعات كما فعل فى دير الزور بسوريا ورفض مشاركة تركيا ولا تنسى امريكا مشاركة فى منظمة غاز المتوسط بصفة مراقب

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- سيادة الرئيس حفتر الآن يجب ان تراسل جوتريش منذرا تركيا بالعواقب:

    سيادة الرئيس خليفة حفتر المحترم
    هذا هو وقت اعلام العالم والامم المتحدة
    بصفتك رئيس الدولة الشرعي الذي اختاره الشعب ولطرد الغزاة الاتراك وتسير امور البلاد
    بان تركيا تريد اقتحام السيادة الليبية
    مثلما تفعل مع قبرص واننا نرفض
    ذلك التدخل السافر علي مياهنا الاقليمية
    ونحذرها من عواقب ذلك

    رد