لجنة الدفاع النيابية المصرية: طلب تركيا من الوفاق التنقيب عن النفط شرق المتوسط عمل عدائي ضد ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري والعضو بلجنة الدفاع والأمن القومي اللواء يحيي الكدواني إن طلب تركيا من حكومة الوفاق الإذن للتنقيب عن البترول في شرق البحر المتوسط،نوع من التدخل السافر في شأن دولة ذات سيادة وهي ليبيا.

الكدواني وفي تصريح لموقع “مصراوي” وصف الطلب الليبي بأنه يهدف لعمل عدائي واضح من قبل تركيا ضد دولة ذات سيادة وهي ليبيا ودول ترسيم الحدود.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الطلب التركي يعد نوعا من أنواع التحرش والمشاكسة في الدول التي لها أحقية التنقيب ، مؤكدا عدم وجود أحقية قانونية وفق قانون التنقيب الدولي لحصول تركيا على هذه الثروات الطبيعية.

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