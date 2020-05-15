راس لانوف تستقبل العائدين ممن علقوا بمصر

وصل إلى مدينة راس لانوف 54 شخصا ممن كانوا عالقين في جمهورية مصر إلى مكان الحجر الخاص بهم شرق المدينة.

وكان الفريق المكلف من قبل المجلس البلدي راس لانوف قد قام بتجهيز مقر الحجر الصحي لاستقبال العائدين من مصر حيث تكفلت شركة رأس لانوف بتقديم 85 وجبة إفطار وسحور طيلة فترة الإقامة في الحجر الصحي وتم إجراء كل الفحوصات اللازمة وإجراء تحليل pcr وظهرت كل النتائج سالبة.

يشار إلى أن مطار الأبرق الدولي كان قد استقبل، الخميس، 95 مواطناً من الجالية الليبية العالقة في مصر، عبر رحلة من مطار برج العرب بالإسكندرية، حيث قام فريق المختبرات الطبية باللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر بفحص الواصلين وأخذ عينات تحليل فيروس كورونا، وتم نقلهم إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في رحلة هي الثانية من نوعها لنقل المواطنين العالقين في مصر ضمن سلسلة من الرحلات تعمل لجان مُشكلة من الحكومة الليبية وحكومة الوفاق الوطني لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بسبب تداعيات وباء كورونا.

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