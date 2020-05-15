لجنة الخارجية النيابية تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمنطقة الغربية

ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الجمعة عن بالغ قلقها بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالمنطقة الغربية بصفة عامة وعلى الأخص أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً.

اللجنة دانت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إستهداف شحنات الأدوية ومنها تلك المتجهة إلى منطقتي ترهونة وبني وليد،داعية إلى حماية قوافل الإغاثة ومعربة عن قلقها من الأوضاع الإنسانية لسكان منطقة ترهونة.

ولفت البيان إلى أن اللجنة قلقة من تدهور إمدادات الكهرباء بشكل كبير في المنطقة الغربية وخاصة مدينة طرابلس والتي أثرت على الرعاية الصحية وبالتزامن مع أزمة مرض كوفيد “كورونا”.

وأعربت اللجنة عن قلقها حول الأوضاع الإنسانية الصعبة بشكل كبير بالمنطقة الغربية وخاصة مدينة طرابلس واثر ذلك خاصة على الرعاية الصحية وبالتزامن مع أزمة مرض الكورونا.

كما جددت اللجنة قلقلها حول الأوضاع الإنسانية الصعبة لمراكز إيواء المهاجرين في مدينة طرابلس،داعيةً حمايتهم من الاستغلال من قبل المجموعات المسلحة هناك.‏

واستنكرت تمركز المجموعات المسلحة وسط الأحياء السكنية في مدينة طرابلس ما يحول تلك الأحياء إلى أهداف عسكرية.

الخارجية النيابية جددت الدعوة إلى إنتهاز فرصةّ حلول عيد الفطر المبارك للالتزام بالهدنة وإعطاء الفرصة لفرق الإغاثة لأداء واجباتها الانسانية وكذلك لعمل فرق صيانة المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه وبما يضمن عودتها للسكان.

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