حركة الشعب التونسية: علينا أن نتصدى لكل محاولات التدخل الخارجي في ليبيا

ليبيا – قال أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار تونس وحاول إقحامها في الصراع الليبي واستمالتها إلى شق من شقي الصراع.

المغزاوي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”الإماراتي اليوم الجمعة أشار إلى أن رد رئيس الجمهورية كان واضحا وحتى الطائرة التركية الأخيرة المحملة بشحنة مساعدات طبية عبرت فيها رئاسة الجمهورية بصفة غير مباشرة عن عدم ثقتها في الأتراك حين أكدت أنها لن تسلم الشحنة للطرف الليبي إلا بإشراف من الجيش التونسي والجمارك في تونس.

وأضاف المغزاوي:”تونس يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن هذه الأجندات ونحن في حركة الشعب نتبنى رؤية رئيس الجمهورية فنحن ضد التدخل الأجنبي في ليبيا،تركيا كان أم قطريا ونرى أن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا،وأن يكون فيه دور للقبائل الليبية التي تعبر عن تركيبة المجتمع في ليبيا وعلينا أن نتصدى لكل محاولات التدخل الخارجي في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية