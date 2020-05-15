أكار: لا خسائر بشرية لجيشنا في ليبيا..ومستمرون في عملياتنا هناك

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى ومصابين من الجيش التركي في ليبيا، قائلا: “ما من شهيد أو مصاب أو خسائر في صفوفنا حتى اليوم.. وإننا نتخذ كافة التدابير في هذا الإطار”.

وأكد أكار، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أن الجيش التركي سيواصل عملياته في ليبيا، قائلا: “القوات المسلحة التركية ستواصل القيام ما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية”، بحسب وكالة”الأناضول” التركية.

وأشار أكار، إلى أن التواجد العسكري التركي في ليبيا يأتي تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها قبل الأمم المتحدة، في إشارة لحكومة الوفاق، زاعما أن “الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري”

وقال وزير الدفاع التركي، إن الليبيين حققوا نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع حكومة الوفاق.