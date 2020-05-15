رئيس الأمن القومي في برلمان ليبيا يثمن دور مصر والإمارات لوقف التدخل الأجنبي

استنكر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، الصمت الدولي تجاه التدخل التركي في الشؤون الليبية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “نثمن الدور المصري والإماراتي إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية، والدعم اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، وكذلك الدول الصديقة التي لبت الدعوة المصرية الإماراتية للحد من التدخل التركي في الداخل الليبي”.

وتابع بقوله: “نستنكر الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار، من خلال دعم جماعة الإخوان والقاعدة، وذلك من خلال السيطرة على المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي”.

وطالب الميهوب بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة أو التدخلات الخارجية.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنه إذا كان أمام ليبيا أي فرصة لمواجهة كورونا فهي أن يتوقف الصراع فورا.

وبحسب وكالة “الأناضول”، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: “يتواصل القتال في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، رغم الدعوات المتكررة لوقف الأعمال القتالية للسماح للسلطات بالتركيز على مقاومة جائحة كورونا”.

أضاف: “وردت أنباء اليوم عن إطلاق صواريخ في طرابلس، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، كما تم الإبلاغ عن أعمال عدائية بالقرب من مستشفى طرابلس المركزي”.

وتابع: “يقول شركاؤنا في المجال الإنساني إنه إذا كان أمام ليبيا أي فرصة لمواجهة جائحة كورونا، فهي أن يتوقف الصراع على الفور”.

وأشار إلى أنه “رغم التحديات الهائلة، إلا أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدة العاجلة إلى المحتاجين”.

واستطرد: “في حين أن الجهات المانحة كانت سخية، إلا أن الحاجة باتت ماسة إلى زيادة التمويل لمواصلة البرامج الإنسانية، وحتى اليوم، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا بنسبة 14 في المائة فقط، رغم أنها تتطلب 130 مليون دولار”.

وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لـ”جميع أطراف الصراع في ليبيا لبذل كل ما في وسعها للوفاء بمسؤوليتها عن حماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية”.