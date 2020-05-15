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تركيا تسلم الوفاق “شحنة طبية” ثانية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق دفعة ثانية من مستلزمات طبية تركية ضمن مجموعة من المساعدات التركية لدعم الوزارة في مكافحة جائحة كورونا.

وقال المسؤول في السفارة التركية بطرابلس في تصريحات صحفية إن السفير التركي سرحات آقسن، سلم المستلزمات الطبية لمدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق توفيق حريشة حيث أعرب حريشة عن شكره لتركيا على الدعم الذي تقدمه في كافة المجالات.

يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية وصلت إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت قبل أسبوع سماحها بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي، شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات الموجهة ليبيا إلى السلطات التونسية “أمن و ديوانة”، مؤكدة اشتراطها تولي السلطات التونسية وحدها دون غيرها، عملية إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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