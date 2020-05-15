تركيا تسلم الوفاق “شحنة طبية” ثانية

تسلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق دفعة ثانية من مستلزمات طبية تركية ضمن مجموعة من المساعدات التركية لدعم الوزارة في مكافحة جائحة كورونا.

وقال المسؤول في السفارة التركية بطرابلس في تصريحات صحفية إن السفير التركي سرحات آقسن، سلم المستلزمات الطبية لمدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق توفيق حريشة حيث أعرب حريشة عن شكره لتركيا على الدعم الذي تقدمه في كافة المجالات.

يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية وصلت إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت قبل أسبوع سماحها بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي، شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات الموجهة ليبيا إلى السلطات التونسية “أمن و ديوانة”، مؤكدة اشتراطها تولي السلطات التونسية وحدها دون غيرها، عملية إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية