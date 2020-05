عمداء طرابلس الكبرى يمهلون الرئاسي أسبوعًا لحل إدارة “العامة للكهرباء” وتغيير المنظومة الإدارية

طالب عمداء بلديات طرابلس الكبرى ( سوق الجمعة – بوسليم

– السواني – حي الأندلس ) المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بسرعة التحرك

وحل إدارة الشركة العامة للكهرباء، بشكل فوري ، بما فيها إدارتها التنفيذية وكل الإدارات

التي تتبعها، داعية إلى تشكيل لجنة قانونية لمحاسبتهم طيلة فترة تواجدهم.

وأكد العمداء في بيان لهم أنهم لن يقفوا متفرجين على ما يحصل

للمواطن داخل نطاق طرابلس من معاناة كبيرة، في ظل عدم العدل في توزيع الأحمال بل ويوجد

مدن قريبة من طرابلس ومناطق داخل طرابلس لا

يطالها طرح الأحمال.

وناشد العمداء المجلس الرئاسي بسرعة التحرك، وتغيير المنظومة

الإدارية بالكامل للشركة العامة للكهرباء، وتعيين كفاءات وطنية تعمل لصالح الوطن والمواطن،

وإيجاد الحلول السريعة العاجلة لحل أزمة الكهرباء في طرابلس.

ومنح عمداء طرابلس الكبرى الرئاسي أسبوعًا من تاريخ هذا البيان

كمهلة للتغيير، وامتصاص غضب واحتقان الشارع بوجه السرعة، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عما

سيحدث من حراك شعبي تجاه ذلك.

