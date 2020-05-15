المسماري: التهديدات التركية تمهيد لاستخدام بوارج بحرية وطائرات مقاتلة

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، إن قاعدة معتيقية هي قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الليبية سابقا، والآن تتمركز بها القوات الجوية والمدفعية التركية، وتقلع منها عشرات الطائرات المسيرة يوميا، وتستقبل طائرات مدنية وعسكرية تحمل السلاح والعتاد والمرتزقة، وأصبحت قاعدة جوية عسكرية للاحتلال التركي.

وأكد المسماري، في تصريحات لوكالة “سبوتينك” الروسية، تواجد القوات التركية على الأرض وتحديدا المشاة، مضيفا: “قتلنا منهم الكثير في طرابلس من ضباطهم وجنودهم وكل سلاحهم في طرابلس”

وحول التهديدات الصادرة مؤخرا عن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو باعتبار قوات الجيش الليبي أهدافا للجيش التركي، رأى المسماري، أن هذا البيان هو تهديد باستخدام نوع آخر من السلاح. قد يكون استخدام بوارج بحرية واستخدام طائرات مقاتلة حربية وتطوير المعدات العسكرية، مردفاً: “المتغير قد يحدث في القوات الجوية باستخدام الطائرات المقاتلة، وعندها لكل حادث حديث”

وأشار المسماري، إلى أن استخدام قوات الوفاق للطيران التركي المسير أثّر بشكل كبير على تقدمات الجيش الليبي وأطال عمر المعركة في طرابلس، خاصة عندما يتم استخدامه بكثافة، متابعا: “نحن الآن في منطقة طرابلس، منطقة الحظر الجوي، تتم السيطرة لوسائل الدفاع الجوي، وتعتبر ممتازة جدا، الطيران لا يستطيع القيام بأي عملية قصف في منطقة الحظر الجوي، على الإطلاق، نهائيا. لدينا المنطقة التي تعاني الآن، هي منطقة “الوطية” لأنه لا يوجد بها وسائل دفاع جوي حديثة، وبالتالي تعتمد على وسائل قديمة، ولكن في بعض المرات تسقط الطائرات المسيرة. لكن الآن العدو يستخدم في أكثر من مطار وفي أكثر من منطقة وسلاحه الرئيسي الآن هو الطائرات المسيرة.

وأوضح: “هناك أكثر من موقع، هم لديهم مواقع رئيسية ومواقع تبادلية، مثلا مطار مصراتة، ولديهم مهابط داخل مدينة أخرى، لأن الطيران المسير لا يحتاج إلى مهابط طويلة، وهناك مهابط في منطقة كاباو في أقصى الغرب، وفي منطقة نالوت، وفي منطقة زوارة، في منطقة الحماد الحمراء، وهناك مهابط لشركات نفط يتم استغلالها للطيران المسير”