أمريكا تقدم لحكومة الوفاق 6.5 مليون دولار إضافية لمواجهة كورونا في ليبيا

تونس-العنوان

قالت السفارة الأمريكية اليوم الجمعة إن بلادها قدمت 6.5 مليون دولار أمريكي إضافي لليبيا لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي المساهمة أكثر من 12 مليون دولار.

وأوضحت السفارة، أنه سيتم استخدام هذا التمويل البالغ 12 مليون دولار لزيادة قدرة السلطات الطبية الليبية على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في ليبيا ومنع انتشاره والسيطرة عليه، كما سيساعد على منع انتشار الوباء فيروس كورونا بين الليبيين الضعفاء، اللاجئين والمهاجرين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

وأضافت السفارة الأمريكية، أنه منذ عام 2011 استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 715 مليون دولار أمريكي في الصحة العامة والتنمية بشكل عام في ليبيا، بما في ذلك في برامج الصحة الطارئة للمساعدة في الحفاظ على صحة الناس ودرء الأمراض.