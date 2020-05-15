أمريكا تساهم بمبلغ 6,5 ملايين دولار إضافية لليبيا لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن خطة للمساهمة بمبلغ 6,5 ملايين دولار أمريكي إضافي لليبيا لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى أكثر من 12 مليون دولارا.

وأوضحت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة، أن هذا التمويل البالغ 12 مليون دولارا سيستخدم لزيادة قدرة السلطات الطبية الليبية على الكشف عن فيروس كورونا في ليبيا ومنع انتشاره والسيطرة عليه، وسيساعد على منع انتشار الوباء بين الليبيين الضعفاء، اللاجئين والمهاجرين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

وأشارت السفارة بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إلى أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولارا في الصحة العامة والتنمية بشكل عام في ليبيا منذ عام 2011، بما في ذلك في برامج الصحة الطارئة للمساعدة في الحفاظ على صحة الناس ودرء الأمراض.

وأكدت السفارة الأمريكية، أن هذه المساعدة وقد دعمت قدرات العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والمحلية التي تقود الآن جهود الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا.

وقالت السفارة، إن المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة والمركّزة على جائحة فيروس كورونا وتبني على الاستثمارات الجارية في ليبيا تكمّل بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونوهت السفارة، إلى أن أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية وقادة المجتمع في جميع أنحاء ليبيا، على تحسين مساءلة المؤسسات الوطنية والمحلية لتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة المالية.

إضافة إلى دعم المجتمع المدني والمجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا، ومساعدة ليبيا على إصلاح قطاع الطاقة، وتعزيز تطوير القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز النظم الانتخابية، ودعم العمليات السياسية الشاملة، وزيادة مرونة المجتمعات ضدّ مسبّبات عدم الاستقرار والصراع، وفق ما ذكرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا.

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