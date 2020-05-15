اخبار ليبيا الان

تفاصيل تبادل أسرى وجثامين بين غريان وأوبارى والجميل

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف المكتب الإعلامي لجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، إجراء عملية تبادل لعدد من الأسرى والجثامين يوم أمس، حيث تم تبادل أسير من غريان وأربعة أسرى من أوباري وشخص من مسلاتة، واثنين من الجميل، كما تم تبادل جثمان من مدينة غريان وجثمانين تابعين لكتيبة طارق بن زياد.

وبحسب إيجاز صحفى للمكتب، قدمت جمعية السلام الشكر لمكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وفرع الهلال الأحمر الليبي بسوكنة والهلال الأحمر الليبي بمصراتة، ومكتب الشؤون الإنسانية بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، وآمر كتيبة طارق بن زياد، العقيد عمر امراجع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك