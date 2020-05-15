أمريكا تقدم أكثر من 12 مليون دولار لمكافحة كورونا في ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تقديم مبلغ إضافي بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي لليبيا لدعم الاستجابة لفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى أكثر من 12 مليون دولار لتوسيع قدرة السلطات الطبية الليبية على الكشف عن انتشار الفيروس ومنعه والسيطرة عليه.

كما سيساعد ذلك على منع انتشار كورونا بين الليبيين واللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر من خلال تقديم المساعدة الإنسانية.

هذه المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستكمل الاستثمارات الأمريكية الجارية في ليبيا، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا.

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