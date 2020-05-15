الاتحاد الأوروبي: نكرر الرسالة لتركيا عن أعمالها ‘غير الشرعية’ في المتوسط

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا اليوم، على تكرار الرسالة لتركيا عن أعمالها غير الشرعية في البحر المتوسط.

وقال بوريل، في تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إن الاستقرار المتزعزع كان متواجدا في بعص المناطق مثل ليبيا وجائحة كورونا زادت من الأمر، “ونحن منخرطون لحث جميع الأطراف على عدم زعزعة الأوضاع”، بحسب “سبوتينك” الروسية.

وأضاف بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “قلقون من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس وكذلك ما سيجلبه من عواقب للهجرة.