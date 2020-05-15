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الاتحاد الأوروبي: نكرر الرسالة لتركيا عن أعمالها ‘غير الشرعية’ في المتوسط

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا اليوم، على تكرار الرسالة لتركيا عن أعمالها غير الشرعية في البحر المتوسط.

وقال بوريل، في تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إن الاستقرار المتزعزع كان متواجدا في بعص المناطق مثل ليبيا وجائحة كورونا زادت من الأمر، “ونحن منخرطون لحث جميع الأطراف على عدم زعزعة الأوضاع”، بحسب “سبوتينك” الروسية.

وأضاف بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “قلقون من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس وكذلك ما سيجلبه من عواقب للهجرة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يجب على الاتحاد الاوربى ان يسحب الثقة من حكومة اللاوفاق فى ليبيا فورا فمنذ استقالة اربع اعضاء من المجلس الرئاسى غاب الوفاق الذى كان مدعوما من المجتمع الدولى الذى يعترف بشرعية مجلس النواب وهو من يملك باسم الشعب حق منح او منع الثقة عن اى حكومة وطالما رفض حكومة اللاوفاق فعليكم احترام ارادة الشعب الليبى ودعم جيشه الوطنى .

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  • كفاية كلام فانتم امام مجرم حرب زعيم عصابة اجرامية ينقل دواعش وجبهة النصرة فى طائرات مدنية وسفن مدنية مع اسلحة رغم الحظر الى ليبيا ويجب اتخاذ اجراءات رادعة ضد مجرم الحرب اردوغان الذى يهدد اوربا بعد ان اصبح الارهابيين غرب ليبيا الذين نقلهم يعبروا من صبراته لايطاليا بدعم قذر من قطر وعلاقتها المشبوهة بالحكومة الايطالية والمعروف عن قطر اسلوب الرشى لنشر الفساد ولهذا يجب على الاتحاد الاوربى فرض عقوبات على اردوغان بتجميد ارصدته باوربا هو واسرته ومن حوله من المسؤلين وحظر سفرهم الى اوربا غير ذلك لايستحق الحبر الذى كتب به القرار

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