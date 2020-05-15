المفوضية تعزز مساعدتها الطارئة في خضم المعاناة جراء كورونا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن تقديم مساعدات طارئة لنحو 3500 لاجئ ونازح ليبي خلال الأسبوعين الماضيين، في خضم تدهور الأوضاع الأمنية، فضلا عن القيود المفروضة على الحركة نتيجة كوفيد 19.

وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش، بحسب الصفحة الرسمية للأمم المتحدة، إن حزمة المساعدات التي قدمتها المفوضية استفاد منها حوالي ألف وستمئة لاجئ من المناطق الحضرية، وأكثر من سبعمئة لاجئ محتجز، ونحو ألف وخمسمئة نازح ليبي في مواقع مختلفة من جميع أنحاء ليبيا، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات نظافة تكفي لشهر واحد.

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