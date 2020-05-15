الخارجية اليونانية: تصريحات ستولتنبرغ لا تعبر عن موقف حلف الناتو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس اليوم، أن محتوى المقابلة الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو حول الأوضاع في ليبيا، لا تعبر عن مواقف الحلف.
وأوضح ينيماتاس أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ملتزم تماما بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية إن بلاده استفسرت عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو عن التصريحات، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات لم تقدم بدقة.
وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، قد تداولت أمس الخميس أخبارا تقول فيها إن الأمين العام للناتو ، أبدى استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.
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