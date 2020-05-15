الخارجية اليونانية: تصريحات ستولتنبرغ لا تعبر عن موقف حلف الناتو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس اليوم، أن محتوى المقابلة الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو حول الأوضاع في ليبيا، لا تعبر عن مواقف الحلف.

وأوضح ينيماتاس أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ملتزم تماما بالمواقف المشتركة للحلف، مشيرا إلى أن هذه المواقف يتم تبنيها بالإجماع.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية إن بلاده استفسرت عن طريق وفدها الدائم لدى الناتو عن التصريحات، وتلقت تأكيدات بأن هذه التصريحات لم تقدم بدقة.

وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، قد تداولت أمس الخميس أخبارا تقول فيها إن الأمين العام للناتو ، أبدى استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

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