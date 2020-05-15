البحرية اليونانية تدفع بفرقاطة للمشاركة في مراقبة السواحل الليبية

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن القوات البحرية اليونانية دفعت بفرقاطة عسكرية أبحرت من قاعدة سلاميس البحرية في سياق مشاركتها في عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن الفرقاطة هيدرا تنقل طائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى فريق مدرب خصيصا لتنفيذ عمليات المراقبة.

وأضافت أن الفرقاطة ستبقى لفترة قصيرة في جزيرة كريت للتحضير لمهمتها في مركز تدريب الوقاية البحرية، وستنضم بعد ذلك إلى عملية إيريني في نهاية مايو الجاري.

وتشارك اليونان إلى جانب فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي في العملية إيريني التي تهدف لتنفيذ حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ووقف عمليات تهريب النفط والإتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن الخارجية اليوناني انتقدت اليوم الجمعة تصريحات قائد قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأنها لا تعبر عن الحلف،مشددة على أن قائد قوات الناتو ملزما بما تجمع عليه دول الحلف.