وزراء الخارجية يراسلون تركيا حول أعمالها غير الشرعية في المتوسط

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا اليوم على تكرار الرسالة لتركيا عن أعمالها غير الشرعية في البحر المتوسط.

وأضاف بوريل في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، أن زعزعة الاستقرار أمر منتشر في بعض المناطق مثل ليبيا، وأن جائحة كورونا زادت الأمر سوءا، بينما الاتحاد منخرط في حث جميع الأطراف على عدم زعزعة الأوضاع.

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قلقون من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس، وكذلك ما سيجلبه من عواقب للهجرة.

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