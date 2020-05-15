الميهوب يطالب بعدم السماح بنقل الأسلحة إلى ليبيا عبر تونس

استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، محذرا من مساعيها الرامية للسيطرة على البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الجمعة، بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة أو التدخلات الخارجية

وثمّن الميهوب، الدور الذي تلعبه كل من مصر والإمارات إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية، ودعمها اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، مشيدا بما وصفها بـ “الدول الصديقة” التي لبت الدعوة المصرية الإماراتية للحد من التدخل التركي في الداخل الليبي.