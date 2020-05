أعلن المكتب الإعلامي لما تسمى بعملية بركان الغضب، الجمعة، أن مدفعية قوات الوفاق تمكنت من استهداف مرصداً للجيش بمحور الطويشة نتج عنه تدمير آلية مسلحة كما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

