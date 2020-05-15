الاتصالات تحذر من استخدام ممتلكات المواطنين كمنصات توجيه للطيران المسير

كشفت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية عن انتشار لأجهزة ومقويات في غريان ومدن أخرى بالمنطقة الغربية تستخدمها المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق في توجيه الطيران المسير، لاستهداف التجمعات المدنية ووحدات القوات المسلحة الليبية، ولتسيير الطائرات وتوسيع نطاق مدى التحكم بها.

وحذرت هيئة الاتصالات والمعلوماتية في بيانها اليوم من استخدام المليشيات التابعة لحكومة الوفاق لممتلكات المواطنين بوضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسير دون علم منهم، داعية المواطنين للإبلاغ عنها وعدم السماح للمليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان باستغلالهم في تدمير الوطن.

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