تبادل أسرى وجثامين بين بلديات غريان وأوبارى والجميل

جرت عملية تبادل لعدد من الأسرى والجثامين الخميس، بين

بلديات غريان وأوباري والجميل.

وقال المكتب الإعلامي لجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية،

في إيجاز صحفى، إنه تم تبادل أسير من غريان وأربعة أسرى من أوباري وشخص من مسلاتة،

واثنين من الجميل، مشيرًا إلى أنه تم أبضًا تبادل جثمان من مدينة غريان وجثمانين تابعين

لكتيبة طارق بن زياد.

وأضاف المكتب إن جمعية السلام قدمت الشكر لمكتب الشؤون الإنسانية

بالأمم المتحدة وفرع الهلال الأحمر الليبي بسوكنة والهلال الأحمر الليبي بمصراتة، ومكتب

الشؤون الإنسانية بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، وآمر كتيبة طارق بن زياد،

عمر امراجع، على الجهود المبذولة لإتمام عملية التبادل.

