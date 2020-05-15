النيران تلتهم مخازن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية

أعربت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن أسفها لاحتراق وتدمير مخازنها الرئيسية بمعيتيقة، يوم أمس الجمعة.

وأوضحت اللجنة في سياق إعلانها لحرق مخازنها، بأنها كانت تحتوي على صناديق اقتراع ومواد انتخابية، مشيرة إلى أن هذه المخازن كانت تستخدم منذ العام 2013، وتم استخدامها في انتخاب 117 مجلسا بلديا، على مستوى ليبيا، وأنها كانت مستعدة لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية، والتي توقفت نتيجة للحرب الدائرة وانتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، كان قد قرر الاستمرار بعمل المجالس البلدية المنتهية بصفة لجان تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات البلدية، وجاء هذا القرار بالإشارة إلى كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1,2901) المؤرخ في 9 / 8 / 2018، والذي ينص على استمرارية عمل المجالس البلدية المنتهية في أداء مهامها كمجالس تسييرية إلى حين إجراء الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية