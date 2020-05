خاص ليبيا 24.. الغويل منتقدا الوفاق: تخلق الأزمات وتبرر فشلها بحجج واهية

قال المحلل السياسي، حافظ الغويل، الجمعة، أن الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي من سوء الخدمات وارتفاع الأسعار وغيرها، خلقتها حكومة الوفاق، ولكنها تحاول تبرير ذلك بالعدوان على طرابلس.

وأضاف الغويل في تصريح خاص لـ ليبيا 24، أن عدوان حفتر على طرابلس وإقفالات النفط عقد الأمور كثيرا، وهذا حقيقي، ولكن حكومة الوفاق كان أمامها 4 سنوات أخرى توفرت خلالها كافة الإمكانيات التي تمكنهم من الإصلاح في كافة الخدمات وتحسين الوضع العام وإصلاح الإدارة الحكومية، وخلق استراتيجية قادرة على تحسين الأداء في كل شئ، ولكنهم لم يفعلوا أيا من ذلك، وحاولوا أن يجدوا أعذارا بأن المعارك هي التي عقدت الأمور وأن كل هذا بسبب حفتر، وهو ما يحمل نوعا من التجاوز وعدم المصداقية، لافتا إلى أن عدوان حفتر عقد الأمور فقط.

وأشار الغويل إلى أن الوفاق عليها أن تشرح للمواطن ما حدث، لافتا إلى أنه لابد وأن يقوم كلا من مجلس النواب الموازي وما يسمى بمجلس الدولة، بمحاسبة الوفاق، موضحا أن جميعهم يحاولون الظهور بمظهر المعادين لحفتر، ولكنهم يحاولون بذلك أن ينسى المواطن مسؤوليتهم التي تمتد إلى ما قبل تدخل حفتر.

