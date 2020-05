في ظل استمرار الانفلات الأمني.. مقتل شقيقين رميًا بالرصاص في صبراتة

قتل شقيقان، الجمعة، رميًا بالرصاص أمام منزل عائلتهما،

في مدينة صبراتة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن المواطن نوري النباح وأخيه المبروك،

قتلا بعد أن أقدم ابن عمهما على التخلص، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

هذا وارتفعت نسبة الجريمة في صبراتة مؤخرا، بعد اقتحامها

من قبل قوات الوفاق، بدعم تركي وبمساعدة المرتزقة السوريين وعناصر إرهابية في 13 أبريل

الماضي.

