مقتل معاون “الكتيبة 115 المرج” خلال هجوم فاشل للمليشيات بمحور عين زارة

أفاد مصدر عسكري مسؤول بمقتل أحمد البهلول معاون الكتيبة 115 المرج التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في المعارك بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في تصريح لمراسل “الساعة 24″، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد محاولة التقدم للمليشيات المسلحة بينهم مجموعات وعناصر من بقايا شورى بنغازي ودرنة والمرتزقة السوريين، في نقاط محوري السويحلي والسدرة صباح اليوم الجمعة، ما أجبرهم على التراجع عقب تكبدهم خسائر فادحة في الأفراد والآليات.

وكشف المسؤول العسكري بغرفة العمليات عن تمكن القوات المسلحة من التحفظ على إحدى الجثث دون تحديد هويتها بعد أن تركتها بقية عناصرهم أثناء فرارهم من محاولة تقدمهم الفاشلة في محور عين زارة.