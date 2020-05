بن طالب: مركز علاج وتشخيص السكر في سبها يعاني من نقص الأنسولين وبعض الأدوية

أكد مدير مركز علاج و تشخيص السكر في سبها، أحمد بن طالب،

الجمعة، أن المركز يعاني نقصًا في “الأنسولين” وبعض الأدوية الأخرى.

وقال بن طالب في تصريح صحفي إن الكمية المخصصة للمركز وللمنطقة

الجنوببة من أدوية داء السكري لا تكفي احتياج المرضى، وفقًا لقاعدة البيانات المسجلة

بمنظومة المركز.

هذا ويذكر أن منظومة مركز علاج وتشخيص داء السكري بسبها مسجل

بها قرابة 18 ألف مريض، يتم تقديم العلاح لهم مجانًا.

وكان مكتب الصيدلة التابع لإدارة الخدمات الصحية سبها بدأ

في مارس الماضي، توزيع دواء “الأنسولين” لمرضى السكري على المراكز الصحية

التابعة للإدارة.

