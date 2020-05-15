أعضاء بمجلس النواب يستنكرون اعتقال وزير مالية «الموقتة»

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان حمل اسم «بيان كتلة نواب برقة» عملية القبض «غير القانونية» على وزير المالية بالحكومة الموقتة، كامل الحاسي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وقال الموقعون على البيان إن عملية القبض على الوزير تخالف«الإجراءات وصحيح القانون والإعلان الدستوري» إلى جانب «عدم اختصاص من قبض عليه»، مؤكدين أن جميع إجراءات الوزير للسفر صحيحة.

وأشار البيان إلى أن الوزير «متحصل على إجازة وإذن من رئيس الحكومة ولا صحة لما يشاع من تهم كمبررات للقبض عليه»، وأضاف:«يوجد مجلس نواب منتخب وقضاء مختص ومؤسسات رقابية هي المعنية في إطار القانون والدستور والدولة».

والموقعون علي البيان هم:

عصام الجهاني

عيسي الغريبي

زياد دغيم

بدر العقوري

سعد البدري

يوسف العقوري

إدريس المغربي

منتصر الحاسي

عبدالمطلب البرعصي

حمد العبيدي

فتح الله السعيطي

عبدالسلام شوها

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