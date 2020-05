نشب حريق ضخم في المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات

المجالس البلدية بمطار معيتيقية الدولي، بعد استهداف المطار بعدد من القذائف.

وقالت اللجنه إنها تستنكر احتراق وتدمير مخازنها الرئيسية

بمطار معيتيقة الدولي، موضحة أن هذه المخازن تحوي على صناديق اقتراع وخلوات للتصويت

ومواد انتخابية أخرى.

وأضافت اللجنة أنها تستعمل هذه المخازن منذ سنة 2013 وأنه

قد تم باستعمالها انتخاب 117 مجلس بلدي وعلى كامل التراب الليبي.

The post نشوب حريق بمخازن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمطار معيتيقية بعد استهداف المطار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24