“الكهرباء” تدعو المواطنين إلى تشغيل 50% من الأجهزة الكهربائية بالمنازل

دعت الشركة العامة للكهرباء، كافة المواطنين إلى تشغيل 50% فقط من المعدات الكهربائية داخل كل منزل، إلى حين اكتمال بناء الشبكة الكهربائية الاثنين المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها مساء أمس الجمعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تطمئن الشركة العامة للكهرباء السادة المواطنين بأنه تم تغذية جزء كبير من الأحمال”.

وأكدت الشركة أن الجهود لا تزال متواصلة من أجل تغذية كامل المناطق بالتيار الكهربائي تدريجيا ما لم يحدث أي خلل فني في أثناء إعادة بناء الشبكة، لافتة إلى أن تلك الجهود نجحت في الدخول بالوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس الغازية والوحدة الأولى بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة.

جدير بالذكر أن جهاز النهر الصناعي أعلن استمرار انقطاع المياه عن مدينة طرابلس إلى حين إعادة التيار الكهربائي.