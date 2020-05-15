الطائرات التركية المسيرة تواصل استهداف شاحنات الخضراوات وحافلات الركاب

واصلت الطائرات المسيرة التركية استهداف شحانات المواد الغذائية والأساسية لحاجة المواطنين المدنيين في محاولة لحصار المدن الرافضة للغزو التركي وسيطرة المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج.

وفي أحدث اعتداءاتها، قصفت طائرة تركية شاحنة خضراوات تحمل محصول “فلفل وبطاطا” قرب الشويرف، أمس الجمعة، وكذلك شاحنة سلع تموينية قرب سوكنة، تابعة لصندوق موازنة الأسعار بالحكومة الليبية، في أثناء توجهها إلى الجنوب.

كما قصفت الطائرات التركية المسيرة حافلة ركاب تعمل بين سبها والشمال، ما أسفر عن إصابة سائقها بجراح في جسده.

ومن جانبه، اعترف الناطق باسم مليشيات السراج محمد قنونو، بالجريمة التي ارتكبتها الطائرات المسيرة التركية زاعما للمركز الإعلامي لما يسمى “بركان الغضب” أنها قصفت أهدافا عسكرية.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة كانت قد أسقطت الكثير من هذه الطائرات المسيرة قبل تنفيذها عمليات معادية ضد مواقع للجيش الليبي في جنوب طرابلس وشرق مصراتة.