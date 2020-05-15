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الطيران التركي المسير يقصف سيارات مدنية بالقريات

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهدفت طائرة تركية مسيرة حافلة مدنية نوع مرسيدس “ڤيتو” بمنطقة اشميخ سبقها استهداف شاحنة كان على متنها خضروات بمنطقة القريات.

ولم تتوقف غارات الطيران المسير التركي خلال هذين اليومين حيث استهدفت طائرة أخرى سيارة مدنية لأحد المواطنين بوادي اشميخ.

يذكر أن الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة المدنية نجوا من قصف الطيران ولم يسفر سوى عن أضرار مادية.

وكانت قد أفادت مصادر محلية غير رسمية قبل أسبوعين، باستهداف الطيران التركي المسير، لحافلة بمنطقة نسمة بالقرب من عبارة الغضوية شرق المنطقة، دون توضيح لملابسات الضربة الجوية للطيران المسير، كما لم تصدر أي جهة تابعة لحكومة الوفاق، توضيحا للضربة الجوية الجديدة التي نفذها الطيران التركي المسير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • طيران احول فشل فى محاور القتال حيث توجد مظلة حماية من الدفاع الجوى فانتقموا من المدنيين بعيدا عن محاور القتال ولوكنت قائدا للجيش الوطنى لوجهت تحذير لاى فندق او مبنى يتواجد فيه اتراك سيكون هدف مشروع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم

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  • نملة تعبر المنطقة الغربية دون ادن من الحكومة المعترف بها دوليا يتم سحقها سيادة جوية يا عملاء الامارات

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