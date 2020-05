منتدى الصناديق السيادية: “الليبية للاستثمار” في المسار الصحيح

قالت المدير الاستراتيجي بمنتدى صناديق الثروة السيادية،

فكتوريا باربري، إن المؤسسة الليبية للاستثمار، تسير في المسار الصحيح.

وأوضحت باربري في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل

الاجتماعي “تويتر” أن المؤسسة الليبية للاستثمار تطورت بشكل إيجابي.

وصرح المدير التنفيذي للصناديق السيادية، دنكن بونفيلد، في

وقت سابق، أن المؤسسة الليبية للاستثمار لأول مرة تقدم تقييمًا ذاتيًّا وتفصح عن مدى

التزامها بمبادئ “سانتياغو” وهي خطوة مهمة في امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار

لمعايير ومبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية.

ويعتبر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) هو منظمة لصناديق الثروة السيادية العالمية،

وهي ملتزمة بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث

والتقييم الذاتي، ويهدف المنتدى إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين

مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

