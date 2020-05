طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة.. اجواء حارة جدا

توقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة السبت،

مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح من 32 حتى 42 درجة مئوية، وتصل لـ 45 درجة

مئوية بالشمال الغربي تحديدًا بسهل الجفارة.

وأوضحت مصادر إعلامية أنه يستثنى من ذلك أقصى الساحل الشرقي

حيث الحرارة معتدلة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه بالنسبة للرياح فنشطة نسبيًا

ومثيرة للغبار والأتربة بالشمال الغربي خصوصا الدواخل، ومن خفيفة إلى معتدلة السرعة

بباقي جهات البلاد.

وتابعت المصادر أن البحر سيكون هادئا إلى قليل الاضطراب بعموم

سواحل البلاد، مؤكدة أن هذه الوضعية الجوية ناتجة عن منخفض يتمركز بتونس ويقوم بدفع

تيارات جنوبية ساخنة من الصحراء نحو الشمال.

