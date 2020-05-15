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الخارجية التونسية ترفض طلب ليبيا بالكشف عن حمولة الطائرة التركية الموجهة إلى المنطقة الغربية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيانا  بشأن طائرة الشحن التركية التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط فى مطار جربة الدولي يوم 7 مايو الجاري.

وقال البيان، بالإشارة إلى سماح السلطات التونسية لطائرة شحن تركية تحمل شحنة مواد إغاثة إنسانية إلى ليبيا بالهبوط فى مطار جرية جرجيس الدولي، تأسف لجنة لعدم رد وزارة الخارجية التونسية على طلب التوضيح الرسمي الذي بعثته لجنة الخارجية إلى وزارة الخارجية التونسية بخصوص الحادثة وهو ما اضطر اللجنة لإصدار بيانها بالخصوص فى ظل غياب رد فعل من الجانب التونسى على كتابنا.

وأضاف البيان، مع تقديرنا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة التونسية إلا أن الشكوك لا تزال تراودنا وزادت بعد تجاهل الرد على طلبنا بتوضيح الأمر فليس خافيا سياسات الحكومة التركية الحالية وتدخلها السافر فى شؤون بلادنا الذي وصل إلى حد إرسال المرتزقة والسلاح إلى بلادنا وشكل واضح مما أصبح يهدد أمن واستقرار كامل المنطقة  وهو ما يوجب تحفظنا تجاه الشحنة التى تحملها تلك الطائرة.

 

وتابع البيان، وبفرض أن الشحنة هي فعلا عبارة عن مساعدات إنسانية فمن المفترض أن تصل الشحنة مباشرة إلى المطارات الليبية ويتم تسلمها  حسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وفى حال استخدام مطارات دول الجوار فالمساعدات يجب أن تكون مشروطة بأن تصل إلى  جميع الليبيين ويكون  ذلك بتسليمها إلى الجهات المختصة فى العمل الإنساني والتي تحظي بثقة جميع الليبيين كجمعية الهلال الأحمر الليبي، هيئة الإغاثة الليبية أو مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تونس محتلة من خوان تونس المسيطرين على مفاصل الدولة بالتعاون مع الفاسدين من كلب تونس وسياتى يوم ينتفض فيه الشعب التونسى ويتخلص من الغنوشى وقيس سعيد اعضاء التنظيم الدولى للاخوان

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  • هههههههههههههه يا همج حفتر العالم غير معترف بيكم حتى يقبل منكم ما تريدون لان الواجهة السياسية الوحيدة امام العالم المعترف بها تمتل ليبيا هيا حكومة الوفاق

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    • تى والله من شكله ومشيته وتاريخه كمدرس بالجامعة لا تتوفر فيه شخصية وكاريزما رئيس دولة فهو باب على الكلاب قيس الشقي فهو كلب من الكلاب جعان ووهاب ووجد نفسه بالضحك على بسطاء الشعب التونسي رئيسا لهم وبالتالى فهو دمية لا اكثر مثل ما كان عندنا فى ليبيا على زيدان والكيب وجبريل ….الخ وحاليا السراج .

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  • ما كنت احب الرد على ترهات الصبيان (الحفرالتريه) ولكن عندما يصل السب والشتم لرئييس دولة تونس وهى قطعا اول دولة عربية تحقق الديموقراطيه على ارضها وهدا ولد الاختيار الافضل للشعي التونسي ان يختار رئيسه بدون سفك الدماء كما يفعل المجرم (حفرة التر) ان يحكم الشعب الليبيى بقوة نيران الكليشنكوف وطويرات المولود الوسخ المدعو الامارات وماهى الا دويلة العاهرات بمساندة خريح شارع الهرم المدعوة السوسة التى نخرت جسم مصر ام العروبة لكن سوف تسحق هده السوسة تحت اقدام ابطال مصر وزما هى الا مسألة وقت… تم دولة العار التى تسمى نفسها حامية الحرمين الشريفين وهى اكبر مخرب للاسلام هل يعقل لكلاب ال سعود ان تمنح (حفرة التر) مئات ملاين الدولارات لقتل الليبين والليبيات حتى لا تصل نار اللهب نار الربيع العربى التى بداءت من تونس وقطعا ستصل الى مخابئ ال سعود وتبيدهم عن بكرة ابيهم وتبيد ايضا قرود الدعارة فى دويلة العهر الملعونة المتصابيه ما يسمى الامارات كلمة اخيرة اقولها لمن يشتكى من راقصى (حفرة التر) لما تكون راجل ومسؤل وتعترف بك وبسيدك المجرم (حفرة التر) الامم المتحدة حينها ممكن ترد عليك تونس اما ادا اردت ردا الان ادهب لسيادك حكام ليبيا الشرعين فى طرابلس وترجاهم ان يبعتوا مطلبك الى تونس سوف يأتيك الرد خلال ساعات غير دلك لا لا لن ترد عليك تونس لأنهم لا يعرفون من انت ومن (حفرة ترك )ومن ابوجهلك المدعو (اللا عاقل اللاصالح )…

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