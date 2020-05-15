الخارجية التونسية ترفض طلب ليبيا بالكشف عن حمولة الطائرة التركية الموجهة إلى المنطقة الغربية

أصدر يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيانا بشأن طائرة الشحن التركية التي سمحت لها السلطات التونسية بالهبوط فى مطار جربة الدولي يوم 7 مايو الجاري.

وقال البيان، بالإشارة إلى سماح السلطات التونسية لطائرة شحن تركية تحمل شحنة مواد إغاثة إنسانية إلى ليبيا بالهبوط فى مطار جرية جرجيس الدولي، تأسف لجنة لعدم رد وزارة الخارجية التونسية على طلب التوضيح الرسمي الذي بعثته لجنة الخارجية إلى وزارة الخارجية التونسية بخصوص الحادثة وهو ما اضطر اللجنة لإصدار بيانها بالخصوص فى ظل غياب رد فعل من الجانب التونسى على كتابنا.

وأضاف البيان، مع تقديرنا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة التونسية إلا أن الشكوك لا تزال تراودنا وزادت بعد تجاهل الرد على طلبنا بتوضيح الأمر فليس خافيا سياسات الحكومة التركية الحالية وتدخلها السافر فى شؤون بلادنا الذي وصل إلى حد إرسال المرتزقة والسلاح إلى بلادنا وشكل واضح مما أصبح يهدد أمن واستقرار كامل المنطقة وهو ما يوجب تحفظنا تجاه الشحنة التى تحملها تلك الطائرة.

وتابع البيان، وبفرض أن الشحنة هي فعلا عبارة عن مساعدات إنسانية فمن المفترض أن تصل الشحنة مباشرة إلى المطارات الليبية ويتم تسلمها حسب الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وفى حال استخدام مطارات دول الجوار فالمساعدات يجب أن تكون مشروطة بأن تصل إلى جميع الليبيين ويكون ذلك بتسليمها إلى الجهات المختصة فى العمل الإنساني والتي تحظي بثقة جميع الليبيين كجمعية الهلال الأحمر الليبي، هيئة الإغاثة الليبية أو مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا.